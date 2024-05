Nach dem Angriff auf eine Schafherde Ende April in Burgkemnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) wird es keinen Schnellabschuss eines Wolfes geben. Das teilte das Landesamt für Umweltschutz auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT mit. Für eine solche Genehmigung fehlen die rechtlichen Voraussetzungen, erklärte Sprecherin Ines Wahl.

Im vorliegenden Fall sei der wolfsabweisende Mindestschutz der Herde nicht vorhanden. Dieser müsse mehrfach über- oder unterwunden worden sein, um eine Abschussgenehmigung im Sinne der vom Bundesumweltministerium vorgeschlagenen "Schnellabschüsse" zu erhalten, so Wahl weiter.

Am Dienstag war bekannt geworden, dass der Angriff auf eine Schafherde Ende April in Burgkemnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) durch einen Wolf verübt worden war. Eine entsprechende DNA-Analyse sei eindeutig gewesen, teilte das Landesam für Umweltschutz mit. Demnach wurden insgesamt acht Schafe durch Wolfsbisse getötet. Für Menschen habe keine Gefahr bestanden, auch nicht für den in der Nähe befindlichen Kindergarten.