Als Beispiel nannte er die Frage, ob ein Fahrdienst hilfreich sei, um Fachärzte zu erreichen. Mangelsdorf sagte: "Wer wird da 'Nein' schreiben? Ja, und dann wäre die Schlussfolgerung, organisieren wir hier einen Fahrdienst und dann sind die Probleme alle gelöst." Das sei nicht das, was man wolle. Die Bevölkerung will laut Mangelsdorf eher wissen, was im Falle eines Notfalls zu tun ist.