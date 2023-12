Fast alle Unternehmen in Sachsen-Anhalt klagen über Fachkräftemangel. Dabei gibt es ein riesiges Potenzial auf dem Arbeitsmarkt, das hierzulande bislang kaum ausgeschöpft wird. Denn nirgendwo anders in Deutschland werden so wenige schwerbehinderte Menschen beschäftigt wie in Sachsen-Anhalt. Viele Firmen erfüllen dabei nicht einmal die gesetzlichen Mindestquoten. Das zeigen Daten der Bundesagentur für Arbeit, die MDR SACHSEN-ANHALT im Frühjahr auswertet.