Die Bewohner in Oberröblingen , einem Ortsteil der Stadt Sangerhausen, und das wenige Kilometer entfernte Martinsrieth hatten um den Jahreswechsel 2023/2024 massiv gegen Hochwasser gekämpft. Über Weihnachten und den Jahreswechsel waren hunderte Helfer im Landkreis Mansfeld-Südharz im Einsatz, unter anderem um die Deiche der Helme zu sichern. Am 30. Dezember hatte der Landkreis den Katastrophenfall ausgerufen.

Das Winterhochwasser hatte in Sachsen-Anhalt insgesamt Schäden in Höhe von rund 40 Millionen Euro verursacht. Diese Zahl hatte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) im September in Magdeburg mitgeteilt. Dabei geht es demnach um Schäden an Deichen und anderen Hochwasserschutzanlagen. Weitere Zerstörungen – etwa an landwirtschaftlichen Flächen – sind in der Summe nicht enthalten. Das Geld zur Beseitigung der Schäden soll bis 2028 im Haushalt bereitgestellt werden.