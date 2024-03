Einen Punkt, den auch Ulf Müller von Gäa e.V. hervorhebt, einem vor allem in ostdeutschen Bundesländern verwurzelten Anbauverband für ökologische Landwirtschaft. Er verweist etwa auf GPS-Lenksysteme, die bereits in vielen Betrieben den Landmaschinen ein präziseres Arbeiten ermöglichen. "Es gibt dann einfach weniger Überfahrten, was natürlich Diesel spart." Noch schonender für den Boden sei der Einsatz von Drohnen, die etwa Untersaaten auf den Acker bringen können – also eine zweite Frucht, die zu einem späteren Zeitpunkt als die Hauptfrucht geerntet werden kann.