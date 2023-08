"Da muss sich was tun! Und ich wundere mich, dass wir da so hinterherhinken, denn die generativen KIs gibt es ja nicht erst seit gestern. Deepfakes gibt es schon seit 2017. Irgendwie hat die Politik das verschlafen. Ich würde mir wünschen, dass da proaktiver vorgegangen wird."

Dass Regelungen fehlen, findet Stober in anderen KI-Einsatzbereichen noch deutlich problematischer. "KIs, die im Hochfrequenzbereich an der Börse agieren. KIs, die zu Überwachungszwecken eingesetzt werden. In den USA gibt es ein KI-System, das entscheidet, ob Leute früher auf Bewährung aus dem Gefängnis rauskommen. COMPAS. Das ist massiv rassistisch. Und wird trotz großer Kritik eingesetzt." In Arbeitsämtern in Österreich werde durch KI zum Teil über Fördermaßnahmen entschieden, dabei würden häufig Frauen diskriminiert. In der Meinungsforschung werde mit KI gearbeitet und große Mengen Daten ausgewertet, um etwa Einstellungen zu Marken, zu Parteien und mehr herauszufinden.