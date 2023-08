Marian Kogler: Deutschland hat in diesen Bereichen Potenzial: Wir haben gute Universitäten, Forschungsinstitute und Unternehmen. Leider riskieren wir gerade, abgehängt zu werden. Die USA und China investieren mehr in diese Zukunftsbereiche und lassen Deutschland und Europa links liegen. Aus meiner Sicht sollten also dringend die zentrale Bedeutung dieser Zukunftsbereiche erkannt und die Investitionen von Staat und Wirtschaft erhöht werden.

Es sollten zum Beispiel die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, um den Schutz vor KI-basierten Angriffen und Cyberkriminalität zu verbessern. So könnten zum Beispiel verpflichtende Maßnahmen zur Sicherheitsniveau-Verbesserung der Authentifiizierung von Nutzern in sensiblen Bereichen festgelegt werden. Zudem sollten Unternehmen und Organisationen in Sachsen-Anhalt dazu ermutigt und gegebenenfalls auch wirtschaftlich und steuerlich unterstützt werden, in verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und -technologien zu investieren. Für Produkthersteller ist das ein Wettbewerbsvorteil und zeigt Innovationskraft.