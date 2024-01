Was sind in Ihren Augen im Moment die größten Probleme?

Meiner Meinung nach haben wir in den letzten Jahren den Blick für das Wesentliche verloren, nämlich den Blick fürs Kind. Es geht so viel um das Drumherum Es gibt schriftliche Konzepte für alle möglichen Dinge. Da gibt es Ablauf-Verfahren für Beschwerden und dies und das und jenes. Ich finde, wir sind als Kita so ein bisschen in so unternehmerische Qualitätsanforderungen gerutscht. Dass es hier rundrum gewisse Vorgaben gibt und Qualitätsstandards, ist okay, aber der Fokus liegt viel zu sehr darauf – und das soll alles im Team erarbeitet werden, wofür wir gar nicht die Zeit haben.