Nach Angaben der Landesregierung gab es in Gerbstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) im Hort-Bereich die höchste Kostensteigerung. Für die täglich sechsstündige Betreuung werden neuerdings 104 Euro im Monat fällig, davor waren es 60 Euro (+73,3 Prozent). In Teutschenthal (Saalekreis) stiegen die Kitabeiträge für Kinder unter drei Jahren um 76 Euro (+40 Prozent), in Edersleben (Mansfeld-Südharz) bei Kindern über drei Jahren sogar um rund 120 Euro (+128,6 Prozent).

Warum jede sechste Gemeinde die Kitagebühren teils deutlich erhöht hat, dazu machte die Landesregierung keine Angaben, da Gründe und Notwendigkeiten der Beitragserhöhungen nicht Bestandteil der gesetzlichen Statistiken seien. Lediglich vier Gemeinden haben zwischen August 2022 und August 2023 einzelne Beitragssätze bei der Kinderbetreuung gesenkt. In Sandersdorf-Brehna (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sowie in Hettstedt, Arnstein und der Gemeinde Südharz (alle im Landkreis Mansfeld-Südharz) gingen die Kosten um ein bis zehn Prozent zurück.

Im Juli 2023 hatte eine Recherche von MDR Data gezeigt, dass in Sachsen-Anhalt von Ort zu Ort die Unterschiede bei den Kita-Gebühren teils enorm sind. Im Umland von Magdeburg zahlen Eltern für einen Kitaplatz bis zu 1.500 Euro mehr im Jahr als in der Landeshauptstadt. Und auch zwischen Sangerhausen und der benachbarten Verbandsgemeinde Goldene Aue klafft ein großes Kosten-Gefälle, ebenso ist es in der Altmark beim Vergleich von Osterburg und Bismark.



In folgender Karte können Sie alle Kostenbeiträge selbst nachschauen. Mit einem Klick auf einen Ort werden Ihnen mehr Informationen angezeigt: