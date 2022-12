Allerdings bislang nur ein kleines, sagt Henry Graichen. Der Landrat vom Leipziger Land wählt die Projekte für den Kohleausstieg mit aus. Und so viele Maßnahmen, sagt er, hätten noch gar nicht begonnen: "Wir haben im regionalen Begleitausschuss sehr viele Projekte schon befürwortet. Das ist aber erst das Signal an die Kommunen, ihre Projekte zu beantragen, das erfolgt dann. Insofern sind alle gut beraten, auf die aktuelle Kostenlage in ihrem Antrag abzustellen, dort eine Erhöhung mit vorzusehen. Damit der Bescheid, den sie dann bekommen, eine Erhöhung mit berücksichtigen kann."