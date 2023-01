Neues Testverfahren aus Dresden Chip-Labor statt Tierversuche für Krebsmedikamente

Jedes Jahr müssen Millionen Tiere zum Wohle der Menschheit leiden oder sogar sterben. An ihnen werden in Laboren unter anderem Medikamente getestet. In Dresden haben Wissenschaftler nun einen vielversprechenden Weg gefunden, damit das zumindest in der Krebsforschung nicht mehr nötig sein muss.