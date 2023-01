Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) verlangt wegen der Knappheit von Medikamenten eine bundesweite Regelung. Er fordert, dass auch Ersatzmedikamente von den Krankenkassen vergütet werden. "Ärzte müssen unbürokratisch auch andere Medikamente verschreiben dürfen", sagte er bei einem Besuch einer Apotheke in Dresden-Mickten am Mittwoch. "Da darf es keinen Flickenteppich geben, dass unsere AOK das macht und andere Kassen nicht. Es muss eine deutschlandweite Regelung geben." Kretschmer kündigte ein Gespräch der AOK in Sachsen und Thüringen mit der Apothekerschaft an, bei dem solche Fragen geklärt werden sollen.