Energiekrise Haseloff verteidigt Haltung zur Ukraine: "Zahlen Preis der Freiheit"

Mit 1,5 Milliarden Euro sollen die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges in Sachsen-Anhalt abgefedert werden. So ist es im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgesehen. In einer Regierungserklärung rief Ministerpräsident Reiner Haseloff am Freitag die Bevölkerung zudem weiterhin zum Energiesparen auf.