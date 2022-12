Es geht darum, dass diejenigen, die hier in Halle was machen wollen, dass die einen sehr guten, hervorragenden Zugang in die Verwaltung haben und dass dann vor allen Dingen auch im Baubereich viele Themen schnell bearbeitet werden. Ich verweise da gern auch auf die Investitionen von Wacker in Halle. Die hier quasi eine neue Produktionsstrecke bauen. Die das hier tun und nicht in Bayern am Hauptstandort. Und da war einer der zentralen Punkte, dass es eine sehr gute Unterstützung der Stadt gab. Die Stadt ergreift auch alle Möglichkeiten, um sich bei der Frage von lukrativen Arbeitsplätzen gut zu positionieren. Beispielhaft dafür ist die Dynamik und Entwicklung am Weinberg Campus. Da bekennen sich namhafte Institute in Deutschland zu einer Standorterweiterung in Halle, also Max Planck und Fraunhofer. Das sind ganz wichtige Signale.