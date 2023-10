Bildrechte: dpa

Kandidat für Europawahl AfD rügt Bausemer wegen falscher Angaben im Lebenslauf

23. Oktober 2023, 08:45 Uhr

Arno Bausemer sowie eine brandenburgische AfD-Kollegin stehen in der Kritik, ihre Lebensläufe geschönt zu haben. Der Bundeskonvent hat nun – wie zuvor schon die Bundesparteispitze – beschlossen, dass sie dennoch auf der AfD-Liste für die Europawahl bleiben. Das Gremium sprach den beiden eine Rüge aus und will in Zukunft neue Regeln für den Bewerberprozess für Wahlen aufstellen.