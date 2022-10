Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt geht wegen ihrer umstrittenen Russland-Reise nicht gegen die Abgeordneten Hans-Thomas Tillschneider und Daniel Wald vor. Das teilte die Fraktion am Dienstag mit. Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Tillschneider und Wald waren schließlich offiziell im Auftrag der Fraktion gereist.

Das Trio war Mitte September nach Russland geflogen, um von dort aus in den Donbass, einen von Russland und seinen Verbündeten besetzten Teil der Ostukraine, zu fahren. Man wolle sich ein eigenes Bild der humanitären Lage vor Ort machen, hieß es zur Erklärung.

Parteichef Tino Chrupalla soll den drei Reisenden persönlich mit einem Parteiausschlussverfahren gedroht haben, sollten sie tatsächlich in die Ostukraine reisen. Christian Blex entschied dann, die Reise abzubrechen . Hans-Thomas Tillschneider wäre dem Vernehmen nach wohl dennoch gerne weiter gereist.

Die drei AfD-Politiker verbrachten die folgenden Tagen im Südwesten Russlands. Laut Tillschneider habe man dort Material für eine Videodokumentation aufgenommen. Tillschneider hat in der Vergangenheit immer wieder Verständnis für den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geäußert und zeigte sich erst am vergangenen Samstag auf einer AfD-Demo in Berlin mit einer Russland-Fahne. Daniel Wald hielt derweil bereits einen Vortrag über die Reise.