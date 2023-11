Die Brisanz ist am Dienstag schon von der Straße aus zu erkennen. Das Literaturhaus in Halles Norden wird von der Polizei abgesichert, ein Streifenwagen mit Beamten wacht am Eingang zum Regionalforum für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. Es ist eine Veranstaltung, die lange vor der jüngsten Eskalation in Nahost geplant war – deren Thema aber nun aktueller denn je ist.

