CDU und FDP drängen darauf, dass Familien künftig nur für das jüngste Kind zahlen sollen. Für Eltern würde dies zum Teil höhere Kosten bedeuten, da die Betreuung in der Krippe (0 bis 3 Jahre) häufig teurer ist als im Kindergarten (3 bis 6 Jahre). So kostet in Sachsen-Anhalt ein Krippenplatz im Monat durchschnittlich 217 Euro, ein Kindergarten-Platz dagegen 169 Euro.

Der Grund des Kostenunterschieds liegt im Personalaufwand. In der Krippe darf sich eine Betreuerin oder ein Betreuer nicht um so viele Kinder gleichzeitig kümmern wie in der Kita. Während in Sachsen-Anhalt statistisch in der Kita auf eine Betreuerin oder einen Betreuer zuletzt 10,1 Kinder kamen, waren es in der Krippe 5,6. Der höhere Personalaufwand macht Krippenplätze somit teurer.