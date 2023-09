In seiner Rede kritisierte Schulze die Bundesregierung, die "an der Bevölkerung vorbei" arbeite. Die "miserable Bundespolitik" sei ein Grund für das Erstarken der AfD. Schulze war 2021 erstmals zum Parteivorsitzenden gewählt worden. Damals erhielt er 76,88 Prozent der Stimmen. In der aktuellen Legislaturperiode ist er außerdem Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten in Sachsen-Anhalt.