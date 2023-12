Gallert warnte in diesem Zusammenhang auch vor den Folgen des jüngsten Verfassungsgerichts-Urteils. Milliardenbeträge für Industrieprojekte in Ostdeutschland seien dadurch infrage gestellt – auch für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg. Man könne zwar an die Zusage "glauben", erklärte der Linken-Politiker. Allerdings sei das Geld nach jetzigem Stand nicht abgesichert. Fürs "Glauben" sei daher das Gebäude auf der anderen Seite des Magdeburger Domplatzes da, sagte Gallert in Anspielung auf den Magdeburger Dom.