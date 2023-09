Für Sven Schulze selbst könnte sich jedoch die Frage, ob er Ministerpräsident wird, gar nicht stellen. Schulze schwimmt im Fahrwasser des Amtsinhabers und hat es schwer, am Dickschiff Haseloff vorbeizukommen. Nach seinem Erdrutschsieg in Sachsen-Anhalt, gegen jeden Trend im Bund und in anderen Bundesländern, hat Haseloff gezeigt: Er kann Wahlen gewinnen. Und hier setzte die CDU schon in der Vergangenheit nicht auf Experimente. Konservativ sein heißt offenbar auch: Bewährtes bewahren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spekulierte man unlängst über einen Pilgerzug nach Wittenberg. Mandatsträger mit Angst vor dem Verlust des eigenen Wahlkreises an die AfD könnten erneut an Haseloffs Tür klopfen und den Wahlgewinner 2021 noch einmal um eine Verlängerung bitten.