Sachsen-Anhalt schafft die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr zum 8. Dezember ab. Die aktuelle Eindämmungsverordnung soll am Mittwoch auslaufen. Darauf hat sich das Kabinett am Dienstag verständigt, hieß es aus Regierungskreisen. Sachsen-Anhalt setze auf mehr Eigenverantwortung beim Schutz vor Corona-Infektionen. Die Maskenpflicht in Fernzügen gilt allerdings weiterhin.