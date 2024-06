Doch auch ohne das sie auf Wagenknecht angesprochen werden, machen sie deren neue Partei zum Thema. In seiner Rede in Bernburg greift der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Die Linke) das Ganze auf. Neben Politikern könnten bei der Europawahl am 9. Juni nämlich auch Wähler dem Ruf Wagenknechts folgen. In aktuellen Umfragen liegt das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) vor der Linken.

Über Ines Schwerdtner Als Journalistin hat Ines Schwerdtner viele Jahre über die Linkspartei geschrieben. Im vergangenen Jahr entschied sie sich schließlich, selbst politisch aktiv zu werden. Die 1989 in Sachsen geborene Schwerdtner tritt als Spitzenkandidatin für die Linken aus Sachsen-Anhalt an – obwohl sie in Berlin lebt.



Auf dem Bundesparteitag im November ist sie von den Genossen auf Listenplatz fünf gewählt worden. Sollten die Linken im Vergleich zur letzten Europawahl 2019 nicht an Wählerstimmen verlieren, hätte Schwerdtner damit eine realistische Chance auf einen Sitz im Europäischen Parlament.

Einstige Zugpferde der Linken

Bepackt mit dutzenden Papiertüten läuft Ines Schwerdtner über den Karlsplatz in Bernburg. Gerade bricht die letzte Woche im Wahlkampf an und die Linken wollen noch mal alles rausholen – auch ehemalige Zugpferde. "Um 18 Uhr spricht hier Gregor Gysi auf der Bühne", erzählt Schwerdtner den Menschen, die an diesem späten Nachmittag in Bernburg unterwegs sind und denen sie eine der roten Papiertüten mit Infomaterial in die Hand drückt.

Der Name Gregor Gysi zieht immer noch, auch wenn die großen Zeiten der Linkspartei schon weiter zurückliegen. Doch noch ein anderer Name taucht immer wieder auf: Sahra Wagenknecht. Ihr Austritt aus der Linken ist rund ein halbes Jahr her, inzwischen führt sie ihre eigene Partei, das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Doch wenn die Linken Wahlkampf machen, werden sie immer wieder auf die einstige Genossin angesprochen, wie Ines Schwerdtner selbst bestätigen kann. Bildrechte: MDR/Engin Haupt

"Schade, dass der Gregor nicht bei Sahra ist", wird Schwerdtner an diesem Tag von einem Mann angesprochen. Es wird nicht das einzige Mal bleiben, dass der Name fällt. "Ich kann mir schon vorstellen", vermutet Schwerdtner später im Interview, "dass viele auch ihren Frust ausdrücken wollen und dass sie das auch unter anderem bei der Wagenknecht-Partei suchen."

Vorhaben aus dem Europa-Wahlprogramm der Linken Die Linke möchte kürzere Arbeitszeiten durchsetzen. Die Vier-Tage- beziehungsweise 30-Stunden-Woche soll kommen. Außerdem möchte die Partei den öffentlichen Personennahverkehr in der gesamten Europäischen Unionen nach und nach kostenlos für die Menschen machen. Und Rüstungsexporte wie die Militärhilfen für die Ukraine wollen die Linken gesetzlich verbieten lassen.