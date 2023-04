Parteitag Hüskens bleibt FDP-Landeschefin

Die FDP in Sachsen-Anhalt hat sich neu aufgestellt, an der Spitze bleibt jedoch Lydia Hüskens. Sie wurde mit großer Mehrheit als Landesvorsitzende bestätigt. Sie rief ihre Partei dazu auf, die aktuellen Herausforderungen in Deutschland optimistisch anzugehen.