So wie Straßen, Strom, Wasser und Abwasser gehört ein schneller Internetanschluss zur Infrastruktur im Jahr 2021. Eigentlich. Doch nach wie vor gibt es Haushalte und Schulen in Sachsen-Anhalt, die darauf verzichten müssen. Deshalb steht auch dieses Vorhaben erneut in einem Koalitionsvertrag, den CDU, SPD und FDP für die nächsten fünf Jahre in Sachsen-Anhalt geschlossen haben.