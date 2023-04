Die Bedingungen für den Seiteneinstieg in den Schuldienst soll in Sachsen-Anhalt verbessert werden. Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dazu würden die Seiteneinsteigerinnen und -einsteiger zum einen intensiver betreut, zum anderen werde an besseren Verdienstmöglichkeiten gearbeitet.