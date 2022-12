Jesús Aparicio will Lehrer im Harz werden. Der Spanier ist Sport- und Physiotherapeut in Blankenburg. Für seine Bewerbung als Lehrer hat er eine Absage bekommen. Aparicio erfüllt die Voraussetzungen: Er hat Sport in Granada studiert, sein Zeugnis wurde von der Kultusministerkonferenz für Deutschland anerkannt. Ausreichende Deutschkenntnisse konnte der Spanier nachweisen, der mit seiner Familie im Harz lebt.

Beim "Speed-Dating" für Seiteneinsteiger in Blankenburg will er wissen, was er tun muss, damit seine Bewerbung erfolgreich ist. Er macht die Runde in dem hohen Saal in der Sekundarschule "August Bebel", in der Fachleute vom Landesschulamt und vom Bildungsministerium Fragen zur Qualifikation und zum Bewerbungsprozess beantworten. Außerdem sind die Schulleiterin der Bebel-Schule vor Ort und Thomas Doll, der selbst seit einem Jahr als Seiteneinsteiger Sportlehrer in Blankenburg geworden ist.