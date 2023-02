Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT beim Bildungsministerium teilte eine Sprecherin mit, dass sich die Planungen erst am Anfang befinden. Derzeit gebe es erste Überlegungen, Seiteneinsteigern, die sich über einen noch festzulegenden Zeitraum bewährt haben, einen sogenannten Bewährungsaufstieg zu ermöglichen, so die Sprecherin weiter. Voraussetzung sei, dass "sie neben ihrer Unterrichtstätigkeit auch an Fortbildungen teilgenommen und Unterrichtsproben erfolgreich absolviert haben".