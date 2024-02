Was nun mit den Geräten geschieht? Das Digitalministerium schreibt MDR SACHSEN-ANHALT: "Kommunen, die die Geräte nicht in eigener Verantwortung weiternutzen, haben die Möglichkeit, sie an das Betriebszentrum des Landesnetzes zu senden. Bisher gab es aus der kommunalen Ebene nur wenig Anfragen an uns dazu. "