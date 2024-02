Eine Vorhersage: Sie werden beim Lesen spätestens am Ende des dritten Absatzes Ihren Kopf schütteln. Denn wenn in Deutschland IT an Schulen kommt, ist das eine organisatorische Mammutaufgabe. Allein für Sachsen-Anhalt heißt das: elf Landkreise, drei kreisfreie Städte und 119 Gemeinden oder Verbandsgemeinden, ein CDU-geführtes Finanzministerium, ein CDU-geführtes Bildungsministerium und ein FDP-geführtes Digitalministerium.

Dass es so viele Beteiligte sind, liegt an der Verfasstheit unseres Staatswesens: Schulträger für Grundschulen sind die Gemeinden, für weiterführende Schulen die Landkreise. Kreisfreie Städte sind Schulträger für alle Schularten. Und freie Schulträger für Privatschulen gibt es auch noch.

Die Schulträger sind für die Ausstattung verantwortlich: für Heizung, Gebäude, WLAN, Computer – quasi für die Hardware. Für den Inhalt, also für Lehrkräfte, Lehrpläne und Schulbücher, ist das Bildungsministerium des Landes zuständig. Für Computerprogramme, also Software an Schulen, sind die Schulträger verantwortlich. Ausnahme: Die Software, die auf der Hardware, auf Laptops und Tablets der Lehrkräfte läuft. Dafür ist eigentlich das Land zuständig, weil Lehrkräfte und Laptops vom Land bezahlt werden.

Und stellen Sie sich nun bitte vor: Die Menschen aus all diesen Institutionen, die in Sachsen-Anhalt Schule organisieren, treffen sich. Und jede dieser Institutionen schickt nur einen einzigen Mitarbeitenden – in Sachsen-Anhalts Landtag könnte das Treffen nicht stattfinden. Es würden nämlich mehr als doppelt so viele Menschen zusammenkommen als Sachsen-Anhalt Landtagsabgeordnete hat.

Bitte halten Sie Ihren Kopf jetzt wieder ruhig. Denn viele Menschen können ja viel Arbeit erledigen. Und es fehlen vermutlich Menschen, die die Schule verwalten und organisieren. Dass Lehrer fehlen, wissen wir längst. Nur wer ist wichtiger für die 43.950 Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt? Und ist Schule verwalten und organisieren in Arendsee anders als in Zeitz?