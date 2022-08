Politisch pflegt Heuer ein deutliches Profil. Er lehnt das Gendern ab, warnt vor strikten Klimaschutzmaßnahmen und zu hohen Sozialausgaben. Dass der Landtag noch wenige Wochen vor Kriegsbeginn in der Ukraine auf eine schnelle Inbetriebnahme von Nord Stream 2 drängte , geht auf Abgeordnete wie ihn zurück. Dass die schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition nach der Landtagswahl keine Chance auf Fortsetzung hatte, auch.

Innerhalb seiner eigenen Fraktion wird Heuer jener Gruppe von Abgeordneten zugerechnet, die zwischen 2016 und 2021 nicht immer eine scharfe Trennlinie zur AfD zogen. Das Echo erreichte Heuer noch vor der Wahl: Am Landtagsmikrofon stehend sah er sich dazu genötgt, dem damaligen AfD-Abgeordneten Robert Farle das Du zu entziehen. Farle hatte wiederholt Corona-Verschwörungsglauben geäußert.

In der Energiekrise dürfte Heuer vor allem dem Wirtschaftsflügel der CDU mehr Gehör verschaffen. Das andere erste Großprojekt seiner Amtszeit gilt allerdings dem ehemaligen Landesrechnungshofpräsidenten Ralf Seibicke und dem MDR.

Heuer will aufklären lassen, wie es zum Beratervertrag zwischen dem zwischenzeitlichen Rundfunkprüfer und der Anstalt kam. Am Tag seiner Wahl stellte er deshalb der Fraktion auch den Antragsentwurf für einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Sache vor – von der CDU-Fraktion beschlossen wurde der Antragsentwurf am Montag aber noch nicht. Auch aus anderen Fraktionen gibt es Rufe nach einer solchen Untersuchung.