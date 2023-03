Thomas Balcerowski sagt: Der Haushalt des Landes "bildet in keinster Weise den Finanzbedarf der Kommunen ab." (Archivbild) Bildrechte: MDR / Simon Köppl

Der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), hatte zuvor in einem Offenen Brief an die Landtagsabgeordneten den geplanten Haushalt des Landes kritisiert. "Er bildet in keinster Weise den Finanzbedarf der Kommunen ab", schrieb Balcerowski darin.



Allein für die auferlegten Pflichtaufgaben fehlten in den Landkreisen 185 Millionen Euro. Auch schlügen Ausgaben für das neue Bürgergeld, die Krankenhilfekosten für Ukrainer und das neu gestaltete Wohngeld zusätzlich zu Buche. Werde der Haushalt nicht entsprechend korrigiert, sei die Kürzung von Leistungen unausweichlich.