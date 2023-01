Gründerzentren im Notbetrieb

Konkret geht es laut Angaben des Transfer- und Gründerzentrums (TUGZ) Magdeburg um eine Ko-Finanzierung des Landes von etwa 32 Millionen Euro. Das Geld wird an den Gründerzentren der Hochschulen vor allem in sogenannten "Inkubatoren" und speziellen Laboren gebraucht. Dort bekommen Studierende Ausrüstung, Know-How und Netzwerke an die Seite gestellt, um aus vielversprechenden Ideen eigene Unternehmen zu gründen.

Derzeit laufen die Gründerzentren nur noch auf Notbetrieb. Viele Angestellte zur Gründungsberatung wurden entlassen, viele Anfragen müssen abgelehnt werden.

In Inkubatoren stehen Studierenden nicht nur Maschinen, sondern auch fachmännische Beratung in der Fertigung und Unternehmensgründung zur Seite. Bildrechte: TUGZ/Chris Roesler

Gründerzentren befürchten Verlust von Potenzial

Gerald Böhm vom TUGZ Magdeburg erklärt, ohne die Unterstützung zur Gründung verschwänden viele zukunftsfähige Ideen und Patente ungenutzt in Schubladen. Junge Talente wanderten zu anderen Standorten ab oder suchten sich Arbeitsplätze in der Forschung oder in Bestandsunternehmen, statt Unternehmen in Sachsen-Anhalt zu gründen. Außerdem brächen mühsam aufgebaute Netzwerke zusammen und junge Unternehmer verlören kurz vor der Ziellinie die nötige Hilfe.

Damit, so Böhm, blieben wichtige Erkenntnisse und Potenziale der Hochschulen ungenutzt. Neben gesellschaftlich wichtigen Innovationen kämen auch potenzielle Arbeitsplätze und Steuereinnahmen durch junge Unternehmer für Sachsen-Anhalt nicht zu Stande.

Jonas Crackau unterstützt am TUGZ in Magdeburg junge Unternehmerinnen und Unternehmer auf ihrem Weg. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Jonas Crackau, ebenfalls vom TUGZ, sagt: "In der aktuellen Transformation haben wir die Möglichkeit, das Land eigentlich völlig neu zu positionieren im bundesweiten, europäischen und auch im weltweiten Wettbewerb. Und das ist eine Chance, die wir gerade verschlafen."

"Müssen nochmal bei null anfangen"

Das Fatale an der Situation sei, dass man alle Netzwerke und Bemühungen der vergangenen Jahre wieder neu aufbauen müsse, wenn irgendwann neue Fördergelder bewilligt würden, so Crackau. Die entlassenen Mitarbeitenden an den Inkubatoren, die Netzwerke an jungen Unternehmen, die Kontakte in die Industrie: All das ginge in den Förderpausen zu großen Teilen verloren.

Tony Winkler hat junge Unternehmer im Fablab unterstützt. Wegen der fehlenden Ko-Förderung musste er jetzt entlassen werden. Bildrechte: MDR/LEonard Schubert

Die Ansicht teilt Tony Winkler, der bisher junge Unternehmer am Fablab betreut hat und jetzt entlassen werden musste. "Eigentlich würde ich gerne weitermachen", sagt er, "aber ewig kann ich nicht abwarten, ob ich wieder eingestellt werde".

Dabei sei das Fablab enorm wichtig, sagt Winkler. Hier könnten Menschen mit nichts weiter als einer Idee ankommen und alles weitere gemeinsam entwickeln. Das Know-How, die Geräte, die Kontakte: All das stünde zur Verfügung und sorge dafür, dass wirklich frei gedacht und mutig ausprobiert werden könne.

Start-ups fordern Kontinuität in Gründungsförderung

Thomas Hoffmann, CEO und Co-Founder von Raydiax, ist überzeugt, dass eine kontinuierliche Gründungsförderung ein Schlüssel für den Erfolg der Startups ist. Bildrechte: MDR/LEonard Schubert Unternehmensgründer aus Sachsen-Anhalts Hochschulen untermauern die Befürchtungen des TUGZ. Thomas Hoffmann, CEO des Unternehmens Raydiax, erklärt, ohne die Unterstützung der Gründerzentren und Vorbilder vor Ort hätten er und seine Mitstreiter das Unternehmen höchstwahrscheinlich nicht gegründet. Als "Vollblutakademiker" hätte ihnen vor allem die Expertise zum Unternehmensaufbau gefehlt.

Hoffmann wünscht sich in Zukunft ein kontinuierliches, fokussiertes Gründungsökosystem, damit die Start-ups bessere Chancen haben, zum Erfolg zu kommen. Dann, sagt er, hätten Ideen aus Sachsen-Anhalt gute Chancen, weltweit Geschichte zu schreiben. Und letztlich auch den Standort aufzubauen, Einnahmen zu generieren, Netzwerke zu schaffen und die Attraktivität zu erhöhen, um gegen Startup-Metropolen wie Berlin bestehen zu können.

Das Unternehmen Smela hat smarte, elektrische Antriebssysteme für die Industrie entwickelt. (Archivbild) Bildrechte: smela/Carolin Krekow Benjamin Horn vom Unternehmen "Smela" und Sinja Lagotzki vom Unterehmen "Inline-Med" pflichten ihm bei. Sachsen-Anhalt sei für einige Bereiche ein sehr attraktiver Standort, der unbedingt weiter ausgebaut werden solle. Dazu brauche es unbedingt Kontinuität in der Gründungsförderung und im Aufbau junger Unternehmen.

Wirtschaftsminister verhandelt über Ko-Finanzierung

Vom Wirtschaftsministerium hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, insgesamt seien durch die von den Gründerzentren unterstützten Ausgründungen aus den Hochschulen seit 2015 mehr als 680 Arbeitsplätze neu geschaffen worden. Das Land werde alles ihm Mögliche tun, um die Gründerförderung durch gezielte Maßnahmen weiter zu unterstützen.

Das Wirtschaftsministerium sagte, Minister Schulze verhandle bereits über die Ko-Förderung der Gründerzentren. (Archivbild) Bildrechte: dpa Derzeit befinde man sich zwischen zwei Förderperioden. Das Wirtschaftsministerium habe für den nächsten Schritt die nötigen Richtlinien vorbereitet. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) befinde sich derzeit in Gesprächen mit den Landtagsabgeordneten, um die Ko-Finanzierung schnellstmöglich voranzutreiben. Welche Summe im Rahmen der Ko-Finanzierung bereitgestellt werden kann, könne derzeit nicht gesagt werden.