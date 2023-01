Das sieht man im Landkreis Jerichower Land ähnlich. "Die Schaffung von Kapazitäten in Erstaufnahmeeinrichtungen würde für die Landkreise und kreisfreien Städte eine enorme Entlastung darstellen", sagt er. Sollten die Zuweisungszahlen weiterhin so hoch bleiben, drohe in Zukunft eine Unterbringung von Asylbewerbern in Provisorien. Der Wohnungsmarkt sei mehr als angespannt. In der Gemeinschaftsunterkunft in Genthin ist den Angaben zufolge aktuell nur ein Platz frei.



Auch andere Landkreise schlossen auf Nachfrage nicht aus, dass bald eine Unterbringung in Provisorien droht. "Die Belegung von Sporthallen wird jedoch als das letzte Mittel gesehen", teilt der Altmarkkreis Salzwedel mit.