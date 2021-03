So eine Sehnsucht gibt es natürlich, man nennt das auch Eskapismus, also Flucht in die Vergangenheit. Das hat eine wichtige psychologische Funktion, denn viele Menschen brauchen solche Möglichkeiten. Natürlich war die Vergangenheit eigentlich nie so rosig, wie sie gelegentlich erinnert wird. Und wenn man dann die Menschen fragt, wollt ihr wirklich zurück in die Vergangenheit, dann winken die meisten ab. Oft hängt diese Sehnsucht mit Erinnerungen an Landschaften oder Gebäuden zusammen, die dann mit persönlichen Geschichten verknüpft sind.