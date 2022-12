Der Geschäftsführer von Thüringens Digitalagentur, Herbert Vogler, nennt die drei Aufgaben seiner Agentur: "Wir unterstützen die Ministerien bei der Digitalisierung, helfen bei der Umsetzung. Wir helfen Unternehmen und wir kommunizieren es an den Bürger, sodass er sieht, was passiert in Thüringen in Sachen Digitalisierung und warum müssen wir da investieren."