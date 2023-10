Sachsen-Anhalts Landtag wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag offenbar nicht fraktionsübergreifend zu den Angriffen gegen Israel positionieren. Das erklärten Fraktionsvertreter am Mittwoch in Magdeburg. Olaf Meister, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, sagte, seine Fraktion habe einen gemeinsamen Resolutionsentwurf vorbereitet, der von CDU, SPD, FDP und Linken hätte verabschiedet werden sollen. Auch Redebeiträge im Plenum seien vorgesehen gewesen. Nach Angaben von Grünen und Linken sind die Pläne aber an der CDU gescheitert.