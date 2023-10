Krieg in Israel Nahost-Konflikt soll in Schulen behandelt werden

Die Bilder der massiven Angriffe der Hamas auf Israel sorgen auch in Deutschland für Entsetzen. Zwangsläufig bekommen ihn auch Kinder und Jugendliche mit, über Social Media oder in Gesprächen ihrer Eltern. Die Bildungsministerien in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie die Bildungsgewerkschaft GEW in Thüringen empfehlen, den Nahost-Konflikt auch im Unterricht zu behandeln – auch wenn Lehrkräfte Konflikte in den Klassen erwarten.