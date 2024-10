Ist die AfD eine Partei von Scheinriesen?

Von den Wahlerfolgen her gesehen ist die AfD im Sendegebiet des MDR sicherlich eine Volkspartei. Bei den Mitgliederzahlen hingegen zeigt sich das weniger, auch wenn die AfD inzwischen die Grünen in Sachsen-Anhalt hinter sich gelassen hat. Anfang des Jahres übersprang der AfD-Landesverband die Grenze von 2.000 Mitgliedern.

Niklas Gerlach von den Jusos Sachsen-Anhalt beobachtet die Entwicklung sehr genau, insbesondere was die Mitgliedschaft von jungen Leuten angeht: "Die AfD steht bei ihren Mitgliedern in Bezug auf junge Menschen extrem schlecht da. Das sieht bei den anderen Parteien deutlich besser aus." Tatsächlich gibt die AfD-Jugendorganisation Junge Alternative bundesweit nur 2.500 Mitglieder an. Man ahnt, dass es sich in Sachsen-Anhalt nicht gerade um eine Massenorganisation handeln kann. Bildrechte: picture alliance / dts-Agentur

Einerseits wird die Junge Alternative in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz beobachtet, doch aus Sicht von Niklas Gerlach kommt noch ein weiteres Problem hinzu. "Wenn junge Leute mitmachen sollen, dann müssen sie ihre eigenen Interessen erkennen und die auch in den Parteien vertreten sehen." Das sei eben in der AfD nicht der Fall.

Was tun?

Aber auch in den anderen Landtagsparteien stehen die Themen der jungen Generation nicht unbedingt im Fokus. Das räumt auch Konstantin Pott von den Jungen Liberalen ein. Wenn es zum Beispiel darum gehe, neue Schulden zu machen, dann werde nur sehr selten gefragt, wer diese letztendlich zu bezahlen habe. Zudem plädiert er dafür, in der Auseinandersetzung mit der AfD nicht unablässig im Alarmmodus zu handeln: "Man muss nicht über jede Provokation springen. Man muss auch nicht selber um jeden Preis immer wieder provozieren in der politischen Debatte." Wichtiger sei eine lösungsorientierte Diskussion.

JU-Landeschefin Anna Kraye sieht aber noch ein weiteres Problem, auch mit Blick auf die nächsten Wahlkämpfe: "Das Wecken unrealistischer Erwartungen ist ein Katalysator für die Politikverdrossenheit. Deshalb gilt es, auch die Grenzen politischen Handelns deutlich zu machen und sich zu trauen, an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen zu appellieren."