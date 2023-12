Zugleich verschärft sich auch in Deutschland die Debatte. Der Bundesverteidigungsminister will die Kriegsfähigkeit Deutschlands verbessern und ein ehemaliger grüner Außenminister denkt öffentlich über eine atomare Bewaffnung Deutschlands nach. Von den Kirchen hört man bislang kaum Einsprüche, obwohl Christen aus Sachsen-Anhalt eine wichtige Rolle spielen in der Friedensdebatte.