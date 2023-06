Das Umweltministerium in Sachsen-Anhalt will die Ausgaben für den Klimaschutz im kommenden Jahr fast verfünffachen. Wie Sachsen-Anhalts Umwelt- und Klimaschutzminister Armin Willingmann (SPD) mitteilte, habe sein Ministerium für 2024 rund 39 Millionen Euro angemeldet. In diesem Jahr sind für sogenannte "klimarelevante Maßnahmen" knapp acht Millionen Euro vorgesehen.