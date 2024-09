Geboren und aufgewachsen ist Dreßler in der Mongolei. In Erfurt studiert sie später Sozialpädagogik, lernt ihre große Liebe kennen und bleibt in Deutschland. Seit 2009 wohnt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Burg. "Ich war schon in meiner alten Heimat als Studentin politisch aktiv und habe zum Beispiel Veranstaltungen organisiert", erzählt Dreßler. In Sachsen-Anhalt hat sie dann durch den schwarzen Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby (SPD) in die Politik gefunden. Diaby war damals Mitglied im Stadtrat von Halle.