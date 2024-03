Es gibt einen Spruch: Wer die Schläge bekommt, ist nicht der, der sie zählt. Also wer die Schläge bekommt, hat die Schmerzen und hat natürlich auch als Betroffener eine andere Perspektive als die, die nicht betroffen sind. Ich finde, im Blick auf die Minderheitenrechte sollte man überlegen, was es bedeuten würde, Menschen, die einfach von dieser Ideologie betroffen sind – von rechtsextremer Ideologie –, wie man die auch schützen kann.

An der Stelle muss man überlegen, wer die 51 Prozent sind und wieso deren Perspektive auch so ist, dass sie vielleicht doch den Entzug der Minderheitsrechte akzeptieren würden. Da geht es um gesellschaftliche Verantwortung.

Die Leute haben einfach viel durchgemacht, die Flucht vor Terror und Folter und haben Zuflucht in Sachsen-Anhalt gefunden. An der Stelle ist mir wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Menschen einfach zur Ruhe kommen wollen mit ihrer Familie. Sie wollen in der Gesellschaft ankommen und ein Teil der Gesellschaft werden. Es ist mir wichtig, dass man sich bewusst macht, was die Leute für Rucksäcke mitschleppen.

Unsere Erwartung ist es, dass weniger die Betroffenen im Fokus stehen, sondern die Zivilgesellschaft die Aufgabe übernimmt und die Parteien die Aufgabe übernehmen, weil unsere Erfahrung ist, dass die Frage kommt: Was wollen die Menschen mit Migrationshintergrund? Wie geht es diesen Menschen in Sachsen-Anhalt? Da gebe ich immer die Frage zurück: In welcher Gesellschaft wollt IHR eigentlich leben? Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Also ich frage immer zurück: Wie wollt ihr selbst in Zukunft leben, also ihr Menschen ohne Migrationshintergrund?