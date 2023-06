Es wäre ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum geworden: Am 21. Dezember schrieb das Bildungsministerium eine Stabstelle Intel aus. Das Einstiegsgehalt: über 7.000 Euro brutto. Offenbar gut verhandelt, denn ein Brandbrief an den Staatssekretär Frank Diesener des Bildungsministeriums behauptet: Bereits im November 2021 gab es zu dieser Stelle Gespräche mit dem Schulleiter des Internationalen Gymnasiums "Pierre Trudeau" in Barleben, Michael Kleinen, insbesondere auch um das Gehalt. Eine Chronik der möglichen Vetternwirtschaft legt der offene Brief des Schuleiters nun dar.

Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT sagt Kleinen: "Im letzten Jahr gab es einen Besuch einer Intel-Delegation an meiner Schule, dort habe ich offenbar nicht den schlechtesten Eindruck gemacht." Die Atmosphäre soll so überzeugend gewesen sein, dass sich Intel-Vertreter dafür aussprachen, Gespräche über eine Zusammenarbeit mit dem Pädagogen zu führen. Am 12. Oktober soll es dann zwischen einem Mitarbeiter des Ministeriums und Kleinen ein Treffen im Restaurant Daniels in Magdeburg gegeben haben. Die Frau des Mitarbeiters des Ministeriums ist ebenfalls an der Schule des Interessenten beschäftigt, darüber wurden auch die Kontakte ins Ministeriums geknüpft, so Kleinen.