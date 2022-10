Der Landesrechnungshof hat die hohe Verschuldung mehrerer Kommunen in Sachsen-Anhalt kritisiert. Wie die Behörde mitteilte, haben drei der 14 untersuchten Gebiete im Jahr 2021 eine Verschuldungshöhe aufgewiesen, die 50 Prozent ihrer Einnahmen überschritten. Negativer Spitzenreiter war demnach die Stadt Halle mit einem Verschuldungsgrad von 71 Prozent, dahinter folgten die Landkreise Mansfeld-Südharz (68 Prozent) und Wittenberg (63 Prozent).

Die Kommunen müssten wirtschaftlicher arbeiten und mit dem zur Verfügung stehenden Geld besser haushalten, mahnte Landesrechnungshofpräsident Kay Barthel bei der Vorstellung eines Jahresberichts in Magdeburg an. Das Land unterstützte die Kommunen derzeit bis an die Grenzen der eigenen Leistungsfähigkeit.