Er sei trotzdem zuversichtlich, dass bis zum Jahresende alle Bauvorhaben zu schaffen sind, denn die zeitintensive, vorangegangene Planung, Finanzierung und Genehmigung der Bauvorhaben sei zum großen Teil abgeschlossen. "Wir sind jetzt wirklich im Bauen und ein Rad greift ins andere und das Rad wird sich immer schneller drehen, so dass ich persönlich ganz optimistisch bin, dass wir in diesem Jahr die Baumaßnahmen zu 100 Prozent abschließen werden", so Steinland im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Zudem seien die meisten Vergabeeinheiten ausgeschrieben, vergeben und beauftragt.

Was noch ausgeschrieben ist oder in die Ausschreibung kommt, sei bis Mitte März erledigt, so Bürgermeister Christoph Schulze (CDU). Im Kurpark selbst laufen derzeit mehrere Bauvorhaben parallel. So werden am Saalehang die historischen Amtsbergmauern saniert. Auf rund 100 Metern werden derzeit Spundwände in den Boden gebracht, um ein Nachrutschen der Böschung zu verhindern. In einem zweiten Schritt werden die Natursteinmauern abgetragen und zum Teil neu aufgebaut.