Die Absage des Bundes an ein Sonderprogramm für Obstbauern wegen der Frostschäden im Frühjahr kommt für die sachsen-anhaltischen Betriebe offenbar wenig überraschend. Sandra Hanke vom Weingut Hanke in Jessen sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag, sie habe keine Hilfe erwartet. Bereits in den vergangenen Jahren habe es keine Unterstützung gegeben.