Auch bei anderen Partizipationsprojekten auf der Welt hört man oft Klagen, dass zu wenige Menschen an den Beteiligungsformaten teilnehmen. Letztlich finden sich aber immer 40, 50 Leuten, mit denen man diskutieren kann, sehr oft zu einem Großteil gespeist von Akteuren aus der aktiven Zivilgesellschaft, Verbänden und Vereinen. Man sollte wertschätzen, dass überhaupt Menschen kommen, weil man sonst Gefahr läuft, dass das Narrativ umschlägt in eine Richtung, dass Menschen die Bürgerbeteiligung nicht so wichtig ist, sie lediglich Ergebnisse erwarten und in Ruhe gelassen werden wollen.