In Sachsen-Anhalt sollen Stadttauben künftig nicht mehr als Schädlinge eingestuft werden. Das bestätigte das zuständige Sozialministerium in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT. Durch den Schritt sollen betreute Taubenhäuser ermöglicht und die Verschmutzung durch Taubenkot in den Städten reduziert werden. Eine Verordnung aus dem Jahr 1996 solle entsprechend geändert werden. Ein Ministeriumssprecher erklärte, das Verfahren könnte voraussichtlich bis Juni abgeschlossen sein.