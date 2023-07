Erben zufolge besteht "dringender Nachholbedarf" beim Waffenrecht, aber auch bei den Verwaltungsvorschriften. Die Kontrollen durch die Waffenbehörden müssten in Sachsen-Anhalt dringend verstärkt werden. Das Risiko einer unangekündigten Kontrolle sei "nirgendwo so gering wie bei uns", sagte Erben. Darüber berichtet hatte wenige Monate zuvor bereits das Nachrichtenmagazin Spiegel (€) .

Betroffen von Veränderungen des Waffenrechts wären auch Jägerinnen und Jäger. Wolf Last, Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, sagt MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind der Meinung, dass wir kein verschärftes Waffengesetz in Deutschland brauchen. Wir sehen die Notwendigkeit eher in einer besseren Ausstattung der Behörden und eben einer besseren digitalen Vernetzung der einzelnen Institute, um lückenlos nachvollziehen zu können, mit was für einer Person man es zu tun hat und ob sie in der Vergangenheit straffällig geworden ist oder nicht."